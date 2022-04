Verfahren zur Auswahl von cloudbasierten Softwarelösungen

Das Auswahlverfahren ermöglicht die effiziente Lösung komplexer Auswahlprobleme und integriert das praktische Know-how der Forscher in den Bereichen Energie sowie IT in den Entscheidungsprozess zur Identifikation einer optimalen Softwarelösung für den beschriebenen Anwendungsfall: Im ersten Schritt klären die Forscher zusammen mit dem jeweiligen KMU die Anforderungen und damit auch, welche Bewertungskriterien im weiteren Auswahlverfahren berücksichtigt werden. Anschließend wählen die Wissenschaftler diejenigen Lösungen aus, die den Anforderungen gerecht werden, und bewerten beispielsweise deren Leistungsfähigkeit, Nutzerfreundlichkeit, Datensicherheit und Kosten. Im dritten Schritt werden diese Eigenschaften unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Anforderungen gegeneinander abgewogen und entsprechend gewichtet. Am Ende steht eine übersichtliche Darstellung, die zeigt, welche Software am besten geeignet ist.

Das Verfahren wurde für die Auswahl eines Clouddienstleisters zur elektrischen Lastprognose für einen KMU genutzt. Nichtsdestotrotz ist das Auswahlverfahren auch für andere Softwarelösungen beispielsweise zum Monitoring von Energieflüssen oder dem intelligenten Lastmanagement anwendbar. Wer Unterstützung bei der Auswahl passender Softwarelösungen rund um Energieeffizienz und -flexibilität braucht, darf gerne jederzeit Kontakt zu Can Kaymakci aufnehmen.