Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA hat gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO eine Online-Plattform entwickelt, die das Future Work Lab und verschiedene andere Forschungslabors virtuell aufbereitet und zugänglich macht.

Das Projekt »FutureWork360« möchte einer internationalen Zielgruppe möglichst niederschwellig Zugang zu Forschung und Innovation verschaffen. Die Forscher haben deshalb zusammen mit der Hemminger Ingenieursgesellschaft GmbH aus verschiedenen Laborumgebungen mit einem 3D-Laserscanner virtuelle Abbilder erstellt.

In einer virtuellen Labortour werden Interessierte so für die Herausforderungen der Arbeitswelt der Zukunft sensibilisiert und es werden ihnen Lösungswege, Methoden und Beispiele gezeigt. Um die Forschung zum Erlebnis zu machen und auf spielerische Art Innovationsthemen in den Fokus zu rücken, kommen Virtual-Reality-Technologien und interaktive Kommunikationsformen zum Einsatz.

Thematisch widmet sich das Projekt zunächst den Herausforderungen von über 300 französischen Unternehmen, die dem Industrie- und Forschungsverbunds für Kunststoffverarbeitung »Plastipolis« angehören. Später sollen die virtuellen Rundgänge auch auf Englisch und Japanisch möglich sein. Außerdem sollen die Besucher dann online über sogenannte Echtzeit-Web-Sessions mit den Wissenschaftlern in Kontakt treten können.

Das Projekt »FutureWork360« wird im Rahmen der internationalen Forschungsmarketingkampagne »The Future of Work« vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.