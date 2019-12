Am 19. und 20. November 2019 fand die erste europäische WearRAcon-Konferenz und Ausstellung statt. 120 Besucher, 16 Aussteller und mehr als 30 sehr informative Vorträge über industrielle, medizinische und militärische Exoskelette haben in Stuttgart zu einer spannenden Veranstaltung beigetragen. Das Fraunhofer IPA und das Institut für Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb IFF der Universität Stuttgart organisierten diese europäische Version von WearRAcon in enger Zusammenarbeit mit der globalen Wearable Robotics Association (WearRA) in Phoenix, Arizona (USA). Dr. Joe Hitt, Geschäftsführer von WearRA und Dr. Urs Schneider, Abteilungsleiter am Fraunhofer IPA und Conference Chair, eröffneten die Veranstaltung. Dr. Jan Veneman, Koordinator der COST Action Wearable Robots (wearablerobots.eu), hat bei der Organisation der Konferenz maßgeblich unterstützt.