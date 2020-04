Fünf Testumgebungen, fünf Forschungsschwerpunkte

Die Forscher am KIT beginnen nun mit dem Aufbau der neuen 5G-Testumgebung. Sobald

sie in Betrieb ist, wollen sie diese nutzen, um unter anderem Fragestellungen rund

um die vorausschauende Instandhaltung von Maschinen und der dafür nötigen Auswertung

von Daten durch intelligente Algorithmen zu beleuchten. Weitere Forschungsschwerpunkte

liegen beispielsweise in der Lokalisierung von Betriebsmitteln, Augmented-

Reality-Brillen und der Interaktion von Mensch und Maschine.



Abhängig von ihren Kernkompetenzen setzen die vier bestehenden 5G-Testumgebungen

andere Schwerpunkte. So konzentriert sich in Stuttgart das Fraunhofer IPA auf

Potenziale von 5G für Fabriken und Produktionssysteme, während sich das Fraunhofer

IAO mit Smart Services und Smart Products beschäftigt. In Freudenstadt legt der Campus

Schwarzwald den Fokus auf Fragestellungen rund um die Produktion, wobei der

Maschinenbau und die Fertigungsindustrie im Mittelpunkt stehen. Am Reutlinger Zentrum

Industrie 4.0 stehen Logistik und die Informationsbereitstellung in Unternehmen

im Fokus. In Mannheim untersucht die Projektgruppe für Automatisierung in Medizin

und Biotechnologie PAMB, welche Möglichkeiten 5G Kliniken und medizinischen

Labors eröffnet.