»Access Checker« misst Körpertemperatur, Herz- und Atemfrequenz aus der Ferne

In Krankenhäusern sind Eingangskontrollen derzeit Pflicht. In Corona-Zeiten muss man

ausschließen, dass Patienten, Klinikpersonal oder Besucher das Virus hineintragen und

Menschen gefährden, die ohnehin schon geschwächt sind. Vor dem Haupteingang des

Robert-Bosch-Krankenhauses (RBK) in Stuttgart testen derzeit die Fraunhofer-Institute IPA

und IAO zusammen mit dem RBK ein Verfahren, das diese Kontrollen vereinfacht. Das

innovative Verfahren des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung

IPA misst alle relevanten Parameter aus einer Entfernung von einem Meter. Der Mitarbeiter,

der die Messung von einem Laptop aus durchführt, kann den geforderten Mindestabstand

von anderthalb bis zwei Metern problemlos einhalten. So ist er nicht gefährdet und

muss keine Schutzkleidung tragen – ein unschätzbarer Vorteil in diesen Tagen, in denen

noch nicht einmal genügend einfache Atemmasken zur Verfügung stehen.

In Zusammenarbeit mit