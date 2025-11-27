Wasserstoff-Leitprojekt »H2Giga«

Der Weg ist frei für Elektrolyseure aus Massenproduktion

Pressemitteilung November 2025 /

Von der Produktion bis zum Recycling: Im Wasserstoff-Leitprojekt »H2Giga« arbeiten Universitäten, Forschungseinrichtungen und Unternehmen an der serienmäßigen Herstellung leistungsstarker Elektrolyseure. An fünf Teilprojekten sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Fraunhofer IPA beteiligt. Ihre Ergebnisse liegen jetzt vor.