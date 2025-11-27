Der Weg ist frei für Elektrolyseure aus Massenproduktion

Die zweite Möglichkeit, den Iridiumanteil in PEM-Elektrolyseuren zu reduzieren, sind Legierungen, die neben Iridium noch weitere Metalle enthalten, etwa Nickel, Zinn oder Ruthenium. Die elektrochemische Abscheidung der iridiumhaltigen Legierungen stellt dabei eine Herausforderung mit großem Forschungsbedarf dar. Im Ergebnis erwiesen sich Legierungen mit Nickel jedoch als zu instabil. Sie lösten sich schon nach kurzer Zeit elektrochemisch auf. Mit Zinn und Ruthenium hingegen ließen sich sehr aktive Legierungen herstellen. Allerdings: Ruthenium ist selbst ein Edelmetall und ähnlich selten wie Iridium. »Es sind aktuell keine edelmetallfreien PEM-Elektrolyseure in Sicht«, fasst Kölle die Ergebnisse zusammen. Umso wichtiger sei deshalb die Kreislaufwirtschaft sowie die Entwicklung von Katalysatorschichten mit minimiertem Edelmetalleinsatz – ohne Verlust bei der Leistungsfähigkeit.

Quantencomputer ermittelt die besten Materialien für die Elektrolyse

Um die Frage, mit welchen Materialien die Elektrolyse möglichst lange stabil läuft, ging es im Teilprojekt »Entwicklung von hybriden Quantum Computing Methoden für die Degradationsmodellierung von alkalischen Elektrolyseuren« (DEGRAD-EL3-Q). »Bevor man Geld für mitunter teure Rohstoffe ausgibt, sollte man mithilfe einer Computersimulation klären, wie sich die Materialien bei der Elektrolyse verhalten«, sagt Jan Schnabel vom Forschungsteam Quantencomputing am Fraunhofer IPA. »Abhängig von den Materialeigenschaften können klassische Simulationsmethoden jedoch an ihre Grenzen stoßen. Denn um ein Material in allen Details zu verstehen, muss es bis auf die Molekülebene genau betrachtet und simuliert werden. Hier versprechen Quantencomputing-Methoden perspektivisch einen erheblichen Vorteil gegenüber klassischen Computern.« Das Forschungsteam konzentrierte sich auf methodische Entwicklungsarbeiten. Dabei gewann es wichtige Einblicke in die grundlegenden Mechanismen verschiedener Quantenalgorithmen und konnte so bisherige Methoden verbessern.

Geht es hingegen darum, Lebensdaueranalysen von Elektrolyseuren besser zu verstehen, eignen sich klassische KI-Modelle hervorragend für die Modellbildung und Vorhersage. Das Degradationsverhalten eines Elektrolyseurs war bisher noch nicht bis in alle Einzelheiten bekannt. Klar war nur, dass viele Betriebsparameter berücksichtigt werden müssen und dass jeder einzelne die Lebensdauer negativ beeinträchtigen kann. Basierend auf experimentellen Messdaten der Projektpartner hat das Forschungsteam um Schnabel nun ein fortschrittliches Machine-Learning-Modell entwickelt, das in der Lage ist, das Degradationsverhalten eines Elektrolyseurs vorherzusagen.