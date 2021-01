Deutsch-niederländisches Fieldlab gestartet

Chancen und Herausforderungen für KMU

Die Potenziale im Unternehmen und in den Wertschöpfungsketten sind enorm. Doch besonders kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) stehen bei der Konzeption sowie Anwendung und Nutzung von Digital Twins und Künstlicher Intelligenz vor erheblichen Herausforderungen. Die Fragestellungen und Unsicherheiten betreffen Geschäftsmodelle, Technologien, Sicherheitsaspekte, Software, Integration, Mitarbeiterkompetenzen und Zugang zu objektiven Informationen oder Nutzenbewertungen. Diese Aspekte erschweren die Einführung wichtiger informationstechnologischer Verfahren im Betrieb.

Gemeinsam in Fieldlabs Industrielösungen entwickeln

Mit dem Aufbau eines gemeinsamen niederländisch-deutschen Fieldlabs »Artificial Intelligence for Digital Twins (AI4DT)« soll ein erster Schritt gemacht werden, diese Herausforderungen zu bewältigen. Fieldlabs sind Umgebungen, in denen Unternehmen und Forschungseinrichtungen intelligente Industrielösungen entwickeln, testen und implementieren können. Es sind reale und virtuelle Orte, an dem Fachexperten und Lernende zusammenkommen und sich mit der praktischen Anwendung von Lösungen beschäftigen. Sie vernetzen Forschung und Bildung sowie öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsunternehmen.