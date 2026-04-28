Fachvorträge des Fraunhofer IPA: Oberflächentechnik im Dialog

Auf dem Fachforum der Surface Technology Germany 2026 präsentiert das Fraunhofer IPA an allen drei Messetagen insgesamt fünf Fachvorträge: Den Auftakt macht Klaus Schmid am 5. Mai um 14:00 Uhr mit einem Vortrag über Chancen, Lösungen und Risiken der digital unterstützten Galvanikproduktion. Am 6. Mai folgen Stefan Kölle um 13:00 Uhr mit einem Beitrag zu Iridium-reduzierten Anodenkatalysatoren für die PEM-Wasserelektrolyse sowie Carsten Glanz um 13:20 Uhr zur Oberflächenbehandlung und Beschichtungstechnik für Elektroden aktueller und zukünftiger Energiespeicher. Klaus Schmid referiert am 6. Mai um 14:00 Uhr über die galvanische Abscheidung von Lithium für Lithium-Schwefel-Batterien. Den Abschluss bildet Peter Schwanzer am 7. Mai um 10:00 Uhr mit einem Überblick zu Anwendungen, Chancen und Trends der digitalen Galvanotechnik.

Wer wissen will, wie die digitale Transformation in der Galvanik heute gelingt, sollte dem Fraunhofer IPA auf dem WOTech Gemeinschaftsstand in Halle1, Stand H18 der Messe Stuttgart einen Besuch abstatten. Denn: Schicht happens – smarter denn je.

Weitere Informationen: http://www.ipa.fraunhofer.de/galvanotechnik