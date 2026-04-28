Surface Technology Germany 2026

Digitale Galvanik, Schadensanalyse und Prozessoptimierung: Drei Themenschwerpunkte, fünf Fachvorträge und eine Jubiläumspreisverleihung

Pressemitteilung April 2026 /

Wie Galvanikprozesse durch Digitalisierung stabiler, effizienter und nachhaltiger werden, steht im Fokus des Fraunhofer IPA auf dem WOTech-Gemeinschaftsstand in Halle 1, Stand H18 auf der Messe Stuttgart