Eröffnung des »Zentrums für Klimaneutrale Produktion und Ganzheitliche Bilanzierung«

Am 23. November 2022 öffneten sich erstmals die Pforten des neuen »Zentrums für Klimaneutrale Produktion und Ganzheitliche Bilanzierung«, kurz ZKP, auf dem Stuttgarter Technologie- und Innovationscampus S-TEC. Auf dem S-TEC Spitzentreffen eröffnete Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus in Baden-Württemberg, das Zentrum gemeinsam mit den Instituts- und Zentrumsleitungen der beteiligten Fraunhofer-Institute für Bauphysik IBP sowie für Produktionstechnik und Automatisierung IPA sowie der Universität Stuttgart.

»Klimaneutralität wird in Zukunft essenziell für jede wirtschaftliche Unternehmensaktivität sein. Bei dieser herausfordernden Transformation wollen wir insbesondere den Mittelstand in Baden-Württemberg mit der Förderung des neuen Zentrums für Klimaneutrale Produktion und Ganzheitliche Bilanzierung und seinen Transferangeboten für KMU unterstützen, um Baden-Württemberg hier zur Spitzenregion zu machen. Mit dem Zentrum stärken wir die hervorragenden wissenschaftlichen Kompetenzen am Standort Stuttgart und schaffen einen Leuchtturm für Transfer und Innovationen im Bereich der klimaneutralen Produktion, der landesweite Strahlkraft entfalten wird«, so Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut. Insgesamt fördert das Land Baden-Württemberg das neue S-TEC-Zentrum ZKP mit rund 4,5 Millionen Euro bis Ende 2025.