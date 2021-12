EXOWORKATHLON 2021: Muskelkraft für die Forschung

Mit Hilfe der Daten, die bei dem Event gesammelt werden, wollen die Forschenden am IPA und am IFF der Universität Stuttgart ermitteln, welche Entlastung die getesteten Exoskelette bringen und inwieweit sie vor den Folgeschäden schwerer körperlicher Arbeit schützen können. »Wir wissen heute, dass sich Überlastungen – die vor allem von jungen Menschen oft kaum wahrgenommen werden – langfristig auswirken und im Laufe des Berufslebens zu Ausfällen und Erwerbsunfähigkeit führen. Exoskelette bieten Fachkräften die Chance, sich langfristig vor solchen Folgeschäden zu schützen«, erklärt Verena Kopp, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am IPA und am IFF der Universität Stuttgart.