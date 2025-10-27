Forschungsdialog zur Twin Transformation in Bayreuth

An einem Tisch mit den Referierenden
Zum Auftakt wird Professor Alexander Sauer, Institutsleiter des Fraunhofer IPA, die globale Perspektive auf das Thema vorstellen. Die regionale Perspektive steuert anschließend Professorin Anna Maria Oberländer bei, die in leitender Funktion am Institutsteil Wirtschaftsinformatik des Fraunhofer FIT tätig ist, und gibt dabei auch Einblicke in eine laufende Studie zur Twin Transformation.
Auf diese beiden Keynotes folgt eine Paneldiskussion mit einer Referentin und einem Referenten von Unternehmen aus der Region: Katharina Obergruber, Chief Sales Officer Hygiene bei der Firma Sandler aus Schwarzenbach an der Saale, und Anton Fuchs, Geschäftsführer der Firma Schlaeger M-Tech aus Bayreuth.
Alle Referierenden setzen sich anschließend an die Tische, die im Saal aufgestellt sind, um mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Denn Ziel der Veranstaltung ist es, die Zusammenarbeit zwischen Öffentlichkeit, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zu verbessern und praxisnahe Lösungen für die Herausforderungen der digitalen und nachhaltigen Transformation zu entwickeln.