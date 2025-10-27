Forschungsdialog zur Twin Transformation in Bayreuth

Anfang September haben der Institutsteil Wirtschaftsinformatik des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Informationstechnik FIT und das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA mit Unterstützung der Oberfrankenstiftung den Fraunhofer-Forschungscampus Twin Transformation gestartet. Die sogenannte Twin Transformation bündelt die transformatorischen Kräfte von Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Diese Bündelung hilft Unternehmen, Synergien zu nutzen, Ressourcen zu sparen und ihre Effizienz zu steigern. Der neue Forschungscampus soll die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft verbessern und praxisnahe Lösungen für die Herausforderungen der digitalen und nachhaltigen Transformation entwickeln.

Beim Forschungsdialog am 9. Dezember steht die Frage im Vordergrund, wie oberfränkische Unternehmen digitale Technologien nutzen können, um ihre Unternehmens- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, und wie wiederum Nachhaltigkeitsbestrebungen digitale Innovation und Transformation in Unternehmen vorantreiben können. Dabei werden konkrete Erfahrungen und Beispiele aus regionalen Unternehmen sowie Einblicke aus der angewandten Forschung geteilt, um das Thema greifbar zu machen.