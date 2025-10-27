Digital und nachhaltig für Oberfranken

Forschungsdialog zur Twin Transformation in Bayreuth

Pressemitteilung Oktober 2025 /

Fraunhofer-Gesellschaft und acatech veranstalten am 9. Dezember 2025 einen Forschungsdialog zum Thema Twin Transformation im Jugendkulturzentrum »Das Zentrum« in Bayreuth. Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich am Austausch zu beteiligen und ihre Perspektiven, Fragen und Ideen rund um die digitale und nachhaltige Transformation einzubringen.