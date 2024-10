RoX: Fraunhofer IPA ist Teil des großen Verbundprojekts zur KI-basierten Robotik

Projektsteckbrief

Vollständiger Name: RoX – Digitales Ökosystem für KI-basierte Robotik

Laufzeit: 01. September 2024 bis 28. Februar 2027

Fördergeber: Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages mit DARP-Mitteln. Finanziert von der Europäischen Union –NextGenerationEU. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich die des Autors/der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union oder der Europäischen Kommission wider. Weder die Europäische Union noch die Europäische Kommission können für sie verantwortlich gemacht werden.

Konsortialmitglieder: ABB AG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), Fiege Logistik Stiftung & Co. KG, Gluth Systemtechnik GmbH, RIF Institut für Forschung und Transfer e.V., Intrinsic Innovation GmbH, Invite GmbH, Mercedes-Benz AG, Roboception GmbH, Robomotion GmbH, Schunk SE & Co. KG, Sotec GmbH & Co. KG, T-Systems International GmbH, VDMA Robotics + Automation, Wacker Chemie AG, Adolf Würth GmbH & Co. KG, Yardstick Robotics GmbH, Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML, Dürr Systems AG, Rheinmetall Waffe Munition GmbH, Safelog GmbH, Siemens AG

Konsortialleitung: ABB (Sprecher), Siemens, DLR, Fraunhofer IPA