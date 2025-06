Fraunhofer und Audi Sport starten Reallabor für KI und Robotik

KI und mobile Robotik als Forschungsfelder

Zunächst identifizierte eine Bedarfsanalyse Umfänge und Tätigkeiten, in denen das größte Potenzial zur Prozessoptimierung und Entlastung der Mitarbeitenden steckt. Im nächsten Schritt werden ausgewählte Technologien in einem eigens eingerichteten Reallabor im Werk »Böllinger Höfe« erprobt. Auf einer abgegrenzten Fläche im Logistikbereich testen die Forschenden in einer realitätsgetreuen Kopie des »Supermarkts«, in dem der Pick-Prozess stattfindet, verschiedene technologische Hilfsmittel und Ansätze.

Zum einen möchten Audi und die beiden Fraunhofer-Institute herausfinden, welche Einsatzpotenziale KI-basierte Technologien wie beispielsweise Computer Vision im manuellen Picking bieten und diese technologischen Lösungen den Menschen bestmöglich unterstützen können. Zum anderen prüfen die Forschungsteams die Einsatzpotenziale von mobiler Robotik, beispielsweise von autonomen mobilen Knickarmrobotern, die mit verschiedenen Greifern und 3D-Sensorik ausgestattet sind. »Die Kleinserienfertigung in den Böllinger Höfen ist für solche Forschungszwecke ideal geeignet. Wir produzieren unter anderem die Audi e-tron GT-Familie. Diese Fahrzeuge haben einen hohen Individualisierungsgrad, was den Pick-Prozess durch die hohe Anzahl an unterschiedlichen Teilen besonders komplex und herausfordernd macht«, sagt Alexander Müller, Leiter Logistik der Audi Sport GmbH.