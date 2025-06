Frühzeitig auf Krisen reagieren

Es braucht keine Katastrophen, um Lieferketten zu stören oder ganz zu unterbrechen. Am Morgen des 23. März 2021 genügte schon eine Kombination aus starkem Wind und menschlichem Versagen, damit das Containerschiff »Ever Given« den Suezkanal blockierte. Die international bedeutende Schifffahrtsstraße war nach diesem Vorfall sechs Tage lang blockiert. In beiden Fahrtrichtungen bildeten sich Rückstaus aus Hunderten Schiffen. Zahlreiche weitere Schiffe steuerten den Suezkanal in dieser Zeit gar nicht erst an, sondern wählten gleich den viel weiteren Weg um Afrika herum. Dringend erwartete Lieferungen verzögerten sich um Wochen.

Blockierte Verkehrswege, Naturkatastrophen, (Handels-)Kriege, Sabotageakte, Terroranschläge und andere Ereignisse mit weitreichenden Auswirkungen auf Lieferketten wird es wohl leider immer geben. Doch es gibt Wege, die Resilienz von Unternehmen zu erhöhen. Hierzu gehört es, nicht erst auf eine Krise zu reagieren, wenn deren Folgen bereits spürbar sind. Besser wäre es, geeignete Gegenmaßnahmen schon zu ergreifen, bevor ein dringend benötigter Rohstoff verspätet oder gar nicht geliefert wird. Künstliche Intelligenz (KI) kann dabei eine zentrale Rolle spielen, wie ein Forschungsteam vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA zusammen mit zahlreichen Partnern aus Wissenschaft und Industrie gezeigt hat.