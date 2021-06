9. Technologieforum Fahrerlose Transportsysteme und mobile Roboter des Fraunhofer IPA

Konzerne wie Start-Ups gehen neue Wege

Die Automobilbranche ist seit jeher Treiber neuer Automatisierungstechnologien. Dies gilt auch für den Einsatz von FTS. Welche Anforderungen es an die IT in FTS-Projekten gibt, fasst Peter Neuling von Volkswagen zusammen und bezieht sich neben der Architektur auch auf Sicherheitsaspekte. Doch besonders Start-Ups entwickeln neue Technologien in rasantem Tempo. Beispielsweise BMW hat den Bedarf für innovative Logistiklösungen schon lange erkannt und gründete im Dezember 2020 das Spin-off Idealworks. Managing Partner Clemens von Sachsen berichtet über die Ausgründung und geht auf die digitale Simulation als erweiterte Trainingsmethode für Roboter und weitere Maschinen ein.

Der Vortrag von Stefan Dörr, Geschäftsführer und Mitgründer von Node Robotics, greift das Thema der autonomen mobilen Roboter auf. Er spricht über hochflexible AMR-Flotten und deren Architektur, aber auch über Vernetzungs- und Kollaborationsmöglichkeiten. Auch hier verdeutlichen Anwendungsbeispiele in Realumgebungen den Bezug zur Praxis. Sören Kerner, Abteilungsleiter des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik IML, gibt Einblicke in die Forschung anhand des Transportroboters »Loadrunner«. Kerner thematisiert dessen agile Entwicklung, den Einsatz von KI in der Praxis sowie eine neuartige Umgebung für die Entwicklung autonomer Systeme.

Von Bosch Rexroth spricht Timo Steinhagen über die automatisierte Toolchain und neue Ansätze im Lifecycle für Robotiksoftware. Der Wandel von Herstellern zu Bereitstellern führt zu einer neuen Bedeutung der Toolchain in der Softwareentwicklung. Neben der Gewährleistung der Produktübertragbarkeit handelt der Vortrag auch von der technischen Umsetzung in der Praxis.