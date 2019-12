Forschungsprojekt SynErgie geht in die zweite Runde

Was die über 100 Wissenschaftler um die Professoren Abele und Sauer in der ersten Phase des Forschungsprojekts »Synchronisierte und energieadaptive Produktionstechnik zur flexiblen Ausrichtung von Industrieprozessen auf eine fluktuierende Energieversorgung« (SynErgie) herausgefunden haben, fassen sie in ihrem Abschlussbericht zusammen, der jetzt als Buch erscheint. Das Buch markiert gleichzeitig den Auftakt zur zweiten Förderphase des Projekts. Deren Ziel ist es, die deutsche Industrie zu befähigen, ihren Energieverbrauch noch besser an das volatile Angebot von Wind- und Solarparks anzupassen. Dazu müssen technologische Konzepte weiterentwickelt sowie anhand von Demonstratoren umgesetzt und evaluiert werden. Parallel werden Lösungen erforscht und entwickelt, um diese Flexibilität automatisiert auf bestehenden und neuen Märkten wirtschaftlich zu vermarkten.

»Produzierende Unternehmen müssen die Energie dann nutzen können, wenn sie verfügbar ist. Dafür wollen wir ihnen effiziente Strategien und Werkzeuge an die Hand geben«, erklärt Professor Sauer. Bis 2022 sollen die weiteren Forschungsergebnisse erarbeitet sowie in der Modellregion Augsburg in der Praxis erprobt werden. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung plant, SynErgie in der zweiten Förderphase mit rund 30 Millionen Euro zu fördern.