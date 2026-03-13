Industrial Metaverse Reallabor Baden-Württemberg startet

Technologien wie das Industrial Metaverse, Digitale Zwillinge, Virtual Reality und Künstliche Intelligenz wecken branchenübergreifend großes Interesse. Der Weg von einer abstrakten Idee zur konkreten Umsetzung erweist sich jedoch insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen als steinig, denn technische Komplexität und wirtschaftliche Risiken bremsen die Einführung. Es fehlen passende Anwendungsfälle, niederschwellige und praxisnahe Zugänge zu innovationsrelevanten Metaverse-Technologien und verlässliche Methoden für deren Transfer in die wirtschaftliche Anwendung.

Hier setzt das Industrial Metaverse Reallabor Baden-Württemberg an. Die Projektpartner Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA, Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO, ARENA2036 und die Filmakademie Baden-Württemberg unterstützen Unternehmen vor Ort dabei, digitale Technologien gezielt und risikoarm zu erproben und in die eigene Wertschöpfung zu integrieren. Die Partner bündeln dazu vorhandene Kompetenzen über Technologie-, Branchen- und Institutionsgrenzen hinweg und arbeiten gemeinsam an der Konzeption und Realisierung von neuartigen Anwendungsfällen.