Industrial Metaverse Reallabor Baden-Württemberg startet
Mit dem neuen »Industrial Metaverse Reallabor« Baden-Württemberg entsteht in Stuttgart ein zentraler Anlaufpunkt für Unternehmen, die das Potenzial von Industrial-Metaverse-Technologien wie Digitalen Zwillingen, Virtual und Augmented Reality sowie Künstlicher Intelligenz für ihre digitale Transformation nutzen möchten. Das Projekt, initiiert von Fraunhofer IPA, Fraunhofer IAO, ARENA2036 und der Filmakademie Baden-Württemberg, bietet praxisnahe Formate, um den Zugang zu Metaverse-Technologien zu erleichtern und konkrete Anwendungsfälle für und mit Industrieunternehmen sichtbar und erlebbar zu machen. Unternehmen aus Baden-Württemberg können sich jetzt im Rahmen des Stuttgarter Technologie- und Innovationscampus S-TEC um Quick Checks bewerben und gemeinsam mit den Expertinnen und Experten ihre Ideen entwickeln oder bestehende Ideen auf ihre Machbarkeit prüfen.