KI fit machen für sicherheitskritische Anwendungen

Genau das lässt sich bisher nicht beweisen. Es gibt weder Normen noch standardisierte Tests. Diese wären jedoch dringend nötig, betont Wu: »Das Ziel muss sein, die Entscheidungen, die von Algorithmen gefällt werden, zertifiziert und transparent zu machen. So muss zum Beispiel die Nachvollzierbarkeit gewährleistet sein: Wenn eine Maschine selbstständig Entscheidungen fällt, dann muss ich – zumindest im Nachhinein – herausfinden können, warum sie in einer bestimmten Situation einen Fehler gemacht hat. Nur so lässt sich verhindern, dass dieser wieder auftritt. Black-Box-Modelle, bei denen man die Entscheidung der Algorithmen nicht nachvollziehen kann, sind nach unserer Einschätzung für sicherheitskritische Anwendungen nicht direkt für den Einsatz geeignet – es sei denn das Modell wird durch die richtige Methode zertifiziert.«

Doch wie überprüft man Künstliche Intelligenz? Das IPA-Team am Zentrum für Cyber Cognitive Intelligence hat dafür jetzt eine Strategie vorgeschlagen und über den Stand der entsprechenden Technik in dem White Paper »Zuverlässige KI – KI in sicherheitskritischen industriellen Anwendungen einsetzen« berichtet: Die Strategie basiert auf Zertifizierbarkeit und Transparenz.