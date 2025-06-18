KI-gestützte Preisprognose steigert Erlöse um bis zu 37 Prozent

Einerseits stellt die schwankende Stromerzeugung durch Wind und Sonne Netzbetreiber vor Herausforderungen. Denn kommt es im Stromnetz zu einem Ungleichgewicht oder Engpass, etwa wenn kurzzeitig weniger Strom aus Photovoltaikanlagen zur Verfügung steht als ursprünglich geplant, müssen eilig Maßnahmen ergriffen werden, um das Netz zu entlasten. Andernfalls droht ein Blackout wie Ende April 2025 in Spanien und Portugal. Dabei spielt der sogenannte Regelenergiemarkt eine wichtige Rolle, auf dem kurzfristige Erhöhungen oder Reduktionen der nachgefragten Strommengen gehandelt und bei Bedarf abgerufen werden können.

Andererseits eröffnen genau diese Unsicherheiten neue Chancen für Industrieunternehmen. Denn wer seinen Strombedarf flexibel anpassen kann, kann auf dem Regelenergiemarkt mitverdienen. Forscher vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA haben nun in einem wissenschaftlichen Paper ein neuartiges Prognoseverfahren vorgestellt, das mithilfe von Machine Learning die Gebotspreise für die Regelleistung zuverlässiger prognostiziert.