KI rechtssicher in die Praxis bringen: Reallabor KIRR Real entwickelt exemplarische KI- und Robotiklösungen

Herausforderungen bei der Umsetzung der Rechtsakte

Besonders die Einordnung in Risikoklassen ist für Unternehmen herausfordernd. Diese Einordnung ist entscheidend für die Ressourcenplanung, jedoch manchmal nicht eindeutig bestimmbar, und hängt stark von den Details des Anwendungsfalls ab. Eine Orientierung an ähnlichen Fällen ist deshalb nicht immer möglich.

Das Fehlen der harmonisierten Standards hat zur Folge, dass mehr KI-Systeme eine Konformitätsprüfung durch Dritte durchlaufen müssen. Im Hinblick auf die Maschinenverordnung sehen viele Fachleute zudem Klärungsbedarf, was genau unter einem System mit »selbstentwickelndem Verhalten« zu verstehen ist.

Ein weiteres Thema ist die technische Umsetzung der Anforderungen. Viele Unternehmen treiben Fragen um wie: Wie müssen Nachweise erbracht werden? Wie umfangreich muss eine Dokumentation sein? Wann ist KI Teil einer Maschine? Auch der Umgang mit mehreren geltenden Regulierungen ist oft unklar und verursacht Angst vor unnötigem Mehraufwand. Zudem entwickeln viele Unternehmen KI-Systeme nicht vollständig selbst, sondern nutzen bestehende General-Purpose-AI-Modelle für ihre Anwendungen, was die Erbringung der erforderlichen Nachweise erschwert. Die verfügbaren Leitfäden und Hilfestellungen berücksichtigten diese Praxis bisher jedoch kaum.