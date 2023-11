KI-Zertifizierung und -Absicherung aus der Sicht von Unternehmen

In Vorbereitung auf den kommenden EU AI Act haben das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO und das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA deshalb die Sichtweise von Unternehmen untersucht. So hat das Forschungsteam den aktuellen Stand der gesetzlichen Regulierungen zur KI-Absicherung aufgenommen. Basierend auf den Ergebnissen aus Interviews mit Fachleuten hat das Team außerdem Anforderungen seitens Unternehmen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen an die Umsetzung von Absicherungs- und Zertifizierungsprozessen von KI-Systemen formuliert.

Fehlende Vorgaben zur KI-Absicherung als Unsicherheitsfaktor für Unternehmen

Nach dem aktuellen Gesetzesentwurf für den EU AI Act ist es vorgesehen, dass KI-Anwendungen in verschiedene Risikostufen eingeteilt werden und je nachdem unterschiedlichen Auflagen unterworfen werden. Betreiber von Hochrisiko-KI-Anwendungen werden verpflichtet, ihre Konformität mit diesen Anforderungen in einem Self-Assessment zu überprüfen und können anschließend das CE-Siegel als Zertifikat verwenden. Verpflichtende Prüfungen durch Dritte sollen nur in besonderen Gebieten, wie z. B. der Medizintechnik, erforderlich sein.