Kompetenzzentrum Biointelligenz – nun stark im Verein

Die Öffentlichkeit weiß eigentlich schon Bescheid, denn im Mai ist ein Sonderheft Biointelligenz von Bild der Wissenschaft erschienen, der Blog des Kompetenzzentrums www.biointelligenz.de geht bereits in die 5. Woche, ab nächsten Monat starten die öffentlichen Veranstaltungen in der Württembergischen Landesbibliothek mit Vorträgen und Diskussionen zu Themen der Biologischen Transformation. Sie gehen über ein ganzes Jahr. Was steckt dahinter?

In der Präambel der Vereinssatzung wird erklärt:

Biointelligenz versteht sich als ein Paradigma: nämlich der Verknüpfung von informations-getriebener Intelligenz mit der Entwicklung und Etablierung neuer biologischer und/oder bioinspirierter Prozesse, Systeme, Apparate oder Wertschöpfungsketten.