Kreisläufe schaffen Wert

Wissen für den Transfer in die Praxis
Der Band bündelt Beiträge aus Forschung und Anwendung. Er führt von Grundlagen über Technologien bis zu konkreten Handlungsfeldern in Unternehmen. Die Kapitel behandeln unter anderem Kunststoffe, Elektrofahrzeuge, Elektromotoren, Produktionsmanagement, Produktentwicklung, zirkuläres Controlling, Blockchain, Digitale Zwillinge und den Digitalen Produktpass. Auch rechtliche Rahmenbedingungen, Kompetenzen und Weiterbildung kommen zur Sprache.
Ein Praxisbeispiel aus dem Maschinen- und Anlagenbau zeigt, wie Unternehmen den Wandel angehen können. Weitere Beiträge erklären, warum Kreislaufwirtschaft nur funktioniert, wenn Betriebe Daten teilen, Rückführnetzwerke aufbauen und schon in der Entwicklung das spätere Zerlegen, Reparieren oder Wiederverwenden mitdenken.
Das Handbuch richtet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer, Führungskräfte, Produktentwicklerinnen und Produktentwickler, Personalverantwortliche, Studierende, Forschende sowie Aus- und Weiterbildende. Es soll eine gemeinsame Wissensbasis schaffen und konkrete Orientierung geben: Welche Strategien passen zu welchem Produkt? Welche Daten braucht ein Unternehmen? Welche Technologien sind heute schon relevant? Welche Kompetenzen müssen Teams aufbauen?
Der nächste Schritt liegt nun in der Anwendung. Unternehmen müssen prüfen, wo sie Materialverluste vermeiden, Produkte langlebiger machen und Rückflüsse organisieren können. Forschung und Industrie müssen zugleich offene Fragen klären: Wie lassen sich Daten sicher und standardisiert teilen? Wann lohnt sich Wiederverwendung gegenüber Recycling? Welche Regeln schaffen verlässliche Märkte für Sekundärrohstoffe?
Kreislauffähige Wertschöpfung wird damit nicht zur Zusatzaufgabe für Nachhaltigkeitsabteilungen. Sie wird Teil industrieller Wettbewerbsfähigkeit. Das neue Handbuch liefert dafür Wissen, Begriffe, Beispiele und Methoden – frei zugänglich für alle, die den Wandel gestalten wollen.
Die digitale Ausgabe ist Open Access verfügbar. Die Druckversion erscheint am 10. Juli 2026 bei Springer Gabler. Das Handbuch wurde durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) im Programm »Zukunft der Wertschöpfung« gefördert (bis 2025 hieß das BMFTR Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF).