Kreisläufe schaffen Wert

Mit dem »Handbuch Kreislauffähige Wertschöpfung – Schlüsselkonzepte, Technologien, Geschäftsmodelle und Rahmenbedingungen« legen die Fraunhofer-Institute für Produktionstechnik und Automatisierung IPA sowie Arbeitswirtschaft und Organisation IAO gemeinsam mit weiteren Expertinnen und Experten einen praxisnahen Überblick vor. Herausgegeben haben den Band Prof. Dr. Alexander Sauer, Institutsleiter am Fraunhofer IPA, Dr. (habil) Robert Miehe, Leiter Nachhaltige Wertschöpfungssysteme am Fraunhofer IPA und Prof. Dr. Katharina Hölzle, Institutsleiterin am Fraunhofer IAO.

»Kreislauffähige Wertschöpfung bedeutet nicht, Abfall besser zu verwalten. Sie beginnt viel früher: beim Design, bei der Materialwahl, beim Geschäftsmodell und bei den Daten entlang des gesamten Produktlebenszyklus«, ordnen die Herausgebenden im Handbuch ein. Der Band zeigt damit, warum Recycling allein nicht reicht. Produkte müssen so entstehen, dass sie sich reparieren, wiederverwenden, aufarbeiten oder hochwertig recyceln lassen.

Heute verlieren viele Produkte am Ende ihrer Nutzung fast ihren gesamten Wert. Bauteile landen im Schrott, obwohl sie noch funktionieren. Materialien werden gemischt, obwohl sie sich getrennt wiederverwenden ließen. Unternehmen wissen oft nicht genau, welche Stoffe in alten Produkten stecken, welchen Zustand Komponenten haben oder wie sie sich wirtschaftlich zurückführen lassen.