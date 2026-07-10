Handbuch Kreislauffähige Wertschöpfung als Druckversion erschienen

Kreisläufe schaffen Wert

Pressemitteilung Juli 2026 /

Rohstoffe werden knapp, Lieferketten bleiben anfällig, Abfälle kosten Geld, Regularien werden verschärft. Das von Fraunhofer IPA und Fraunhofer IAO mitherausgegebene »Handbuch Kreislauffähige Wertschöpfung« zeigt, wie Unternehmen Produkte länger nutzen, Materialien zurückführen und neue Geschäftsmodelle entwickeln können.