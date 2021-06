Automatisierungslösungen wegweisend umsetzen

»Mit SeRoNet lässt sich der Software-Entwicklungsaufwand in der professionellen Servicerobotik deutlich senken. Beispielsweise hat das Projekt erfolgreich eine Kommissionierungslösung in der Pharmalogistik umgesetzt, bei der Artikel unterschiedlichster Form automatisiert kommissioniert werden«, ergänzt Dr. Werner Kraus, Abteilungsleiter Roboter- und Assistenzsysteme des Fraunhofer IPA. »SeRoNet fokussiert derzeit auf anspruchsvolle Intralogistik-Lösungen in unterschiedlichsten Branchen. Weitere Beispiele dazu sind eine Maschinenbestückung mit mobilen Robotern bei einem Kunststoffspritzgusshersteller oder eine Materialflusslösung bei einem Automobilzulieferer.«

Für Kraus ist das Gesamtprojekt interdisziplinär wegweisend. Das SeRoNet-Konsortium setzt sich aus fünf Forschungseinrichtungen, einem Systemintegrator, drei Endanwendern und einem Roboterhersteller zusammen. Mit dieser Mischung ist das Konsortium sehr gut aufgestellt, um die vielfältigen Herausforderungen beim Aufbau und der Etablierung der angestrebten Serviceroboter-Plattform zu meistern. Gemeinsam verfolgen die Projektpartner das Ziel, die Servicerobotik in Deutschland perspektivisch weltweit konkurrenzfähig zu machen.

»Im Projekt haben wir Marktanalysen durchgeführt, die einen erheblichen Bedarf an einfach umsetzbaren Roboterlösungen zeigen. SeRoNet adressiert mit seinen Werkzeugen zur effizienten Umsetzung von Robotersystemen genau diesen Bedarf – von der ersten Anwendungsidee bis zur Inbetriebnahme«, so Kraus. Die im Projekt entstandene Online- Plattform xito.one bringt Anwender und Lösungsanbieter unkompliziert zusammen und vereinfacht durch zielgruppenspezifische Onlinewerkzeuge die gesamte Projektabwicklung von der Anfrage über die Spezifikation und Realisierung mit einem Baukastensystem bis zur Auslieferung einer Roboterlösung.