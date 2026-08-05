Mehr Textilrecycling dank KI-gestützter Robotik im Projekt »Pick4Crcl«

Pressemitteilung August 2026 /

Mit Pick4Crcl verbessern das Fraunhofer IPA und Polysecure GmbH das Recycling von Altkleidern, indem sie Technologien für das roboterbasierte Erkennen und Handhaben dieser Textilien sowie für das messtechnisch hochwertige Identifizieren der Materialien und Materialmischungen entwickeln. Das Ziel: automatisiertes Sortieren skalierbar, wirtschaftlich und entsprechend der neuen EU-Pflicht ermöglichen.