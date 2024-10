Milch und Muskeln machen das Rennen

Förderung wird fortgesetzt

Der Wittenstein Biointelligenz Preis zeichnet von nun an jährlich neuartige Ansätze oder Lösungen aus den Bereichen Biotechnologie und Informationstechnik aus. Am Wettbewerb teilnehmen können neu gegründete sowie etablierte Unternehmen mit mindestens zwei Kompetenzen aus den Bereichen Biotechnologie, Künstlicher Intelligenz, Produktionstechnologie und Nachhaltigkeit, insbesondere integrative Ansätze. Auch Einzelpersonen, die in Forschungseinrichtungen interdisziplinär mit dem Schwerpunkt Biotechnologie, Künstliche Intelligenz oder Nachhaltigkeit arbeiten, können sich beteiligen. Die Vorschläge sollten eine effektive Integration von Informationstechnologie, Produktionstechnik und Biotechnologie aufweisen und möglichst ganzheitliche integrative Ansätze präsentieren.