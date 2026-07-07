Mit klarem Plan zum Erfolg

Pressemitteilung Juli 2026 /

Viele Unternehmen experimentieren mit digitalen Lösungen. Aber oft bleibt es bei einzelnen Pilotprojekten mit fraglichem Nutzen. In einem Whitepaper zeigt ein Autorenteam vom Fraunhofer IPA deshalb, wie Unternehmen Digitalisierungsprojekte Schritt für Schritt und mit einem klaren Ziel umsetzen.