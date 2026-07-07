Mit klarem Plan zum Erfolg

Rückfragen müssen geklärt, Bestände überprüft, Zeichnungen angefertigt und Preise kalkuliert werden: Oft verstreichen mehrere Tage ehe ein Vertriebsmitarbeiter eine Kundenanfrage bearbeitet und ein entsprechendes Angebot erstellt hat. Dabei ließen sich sämtliche Schritte der Angebotserstellung automatisieren, wenn die nötigen Daten in digitaler Form vorlägen und es standardisierte Prozesse gäbe.

»In der Tat sind fehlende Daten einer der häufigsten Gründe, warum die Einführung von Digitalisierungslösungen und Künstlicher Intelligenz in kleinen und mittelständischen Betrieben scheitert«, sagt Erwin Groß, Geschäftssegmentleiter IoT-Infrastruktur und -technologie/Cyberphysische Produkte am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA. »Oft fehlt aber auch einfach ein klarer Plan: Da wird eine Digitalisierungslösung angeschafft und erst danach überlegt, was man damit anstellen könnte. Oder man hat so viele Anwendungsideen, dass man sich hoffnungslos verzettelt.« Kein Wunder also, dass 50 bis 90 Prozent aller Digitalisierungsprojekte in der Testphase steckenbleiben.