Mit klarem Plan zum Erfolg

Wie der Einstieg gelingt
In ihrem Whitepaper »Erfolgreiche Einführung von Digitalisierungs- und KI-Use-Cases in der Produktion – das Kochrezept« beschreiben Groß und weitere Autoren vom Fraunhofer IPA ein strukturiertes, schrittweises Vorgehen für die Einführung von Digitalisierungslösungen und Künstlicher Intelligenz, das an ein Kochrezept erinnert. Demnach sollten Unternehmen mit einer konkreten Zielsetzung beginnen, dann die passenden Anwendungsfälle auswählen, diese schrittweise umsetzten, im Pilotbetrieb testen und schließlich in den Regelbetrieb überführen. Wichtig ist dabei der Perspektivwechsel: Nicht die Technologie steht im Mittelpunkt, sondern das Problem in der Produktion, das gelöst werden soll.
Wer strukturiert und planvoll ins digitale Zeitalter aufbricht, minimiert nicht nur das Risiko zu scheitern, sondern kommt auch schneller ans Ziel und erkennt schon bald einen messbaren Nutzen: Die Angebotserstellung dauert dann nicht mehr Tage, sondern vielleicht nur noch wenige Minuten, weil eine Künstliche Intelligenz die nötigen Informationen viel schneller beschaffen, auswerten und für den Kunden zusammenstellen kann.