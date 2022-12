Neue Märkte erobern – mit wissenschaftlicher Begleitung

Modularisierung senkt Transportkosten

Hinderlich für den Erfolg in preissensitiven Märkten sind vor allem die zu hohen Gesamtkosten der Filteranlagen. Das liegt beim Export in Schwellenländer vor allem am teuren Transport per See- oder Luftfracht. Denn die Filteranlagen bestehen ganz überwiegend aus Stahl und sind dementsprechend schwer. Und trotz ihrer kompakten Bauweise passen nur wenige in einen Überseecontainer. Außerdem verteuern Zölle und Steuern in den Zielländern die Maschinen aus Deutschland zusätzlich.

Um gegenüber lokalen Anbietern dennoch wettbewerbsfähig zu sein, teilte ein Forschungsteam um Uwe Schleinkofer, einer der beiden Leitenden des ZFP, die Filteranlagen in Module auf. »Verschifft wird dann nur noch das Modul, das gemäß dem frugalen Ansatz die tatsächlich erforderliche Kernfunktion enthält«, erklärt Schleinkofer. »Davon passen mehrere auf eine einzige Europalette. Lizensierte Hersteller im Zielland liefern dann auf Wunsch weitere Module mit zusätzlichen Funktionen und montieren die Anlage vor Ort beim Kunden.«