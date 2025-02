Neuer Roboter für Reiterhöfe

Bereits seit mehreren Jahren entwickelt das Forschungsteam um Kevin Bregler autonome Outdoor-Roboter und fokussiert sich dabei auf vollautonome Navigation. Bisherige Anwendungskontexte waren landwirtschaftliche Bereiche wie beispielsweise Dauer- und Sonderkulturen.

Dank dieser Erfahrung und des entwickelten Software-Navigations-Stacks konnte das Team nach nicht mal einem Jahr Entwicklungszeit bereits Prototypen-Dauertests seines neuesten autonomen Roboters für Reiterhöfe starten. »ARA«, der autonome Reiterhofassistent, nivelliert aktuell den Boden einer Reithalle auf dem großen »Leuchtfeuerhof« in der Pfalz. Dessen Besitzer Jacqueline und Frank Orth waren Ende 2023 mit diesem Einsatzszenario und ersten Umsetzungsideen auf Kevin Bregler zugegangen, weil sie bis dahin weder in der Industrie noch in der Forschung eine passende Lösung finden konnten.

Die Technologien der Forschungsgruppe passten ideal zu dieser Idee und so konnte ARA dank einer intensiven und umfänglichen Zusammenarbeit mit den Endanwendern im Januar dieses Jahres in den dauerhaften Testbetrieb gehen. Hierfür kommt momentan eine zugekaufte Plattform zum Einsatz, die das Forschungsteam für den autonomen Einsatz umgerüstet und mit dem passenden Werkzeug, dem Bahnplaner, versehen hat. Auf der Messe »Equitana« zeigt das Team dann im März in Essen die erste komplett eigenständige Hardware-Entwicklung: 6. bis 12. März 2025 am Gemeinschaftsstand 6F39 mit der HfWU Nürtingen.