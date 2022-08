Open Lab Day zeigt erste Demonstratoren

Über das Transferzentrum 5G4KMU

Das Transferzentrum 5G4KMU unterhält seit rund eineinhalb Jahren 5G-Campusnetze an fünf Standorten in Baden-Württemberg: in Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Reutlingen und Freudenstadt. Beteiligt sind an dem Forschungszentrum neben dem Fraunhofer IPA auch das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO, das wbk Institut für Produktionstechnik des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), das Reutlinger Zentrum Industrie 4.0 der Hochschule Reutlingen und das Centrum für Digitalisierung, Führung und Nachhaltigkeit Schwarzwald (kurz: Campus Schwarzwald) in Freudenstadt. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg fördert das Transferzentrum 5G4KMU mit insgesamt rund sechs Millionen Euro. Mehr Informationen über das Transferzentrum 5G4KMU unter: www.5g4kmu.de