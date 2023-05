Region Nordschwarzwald will noch schneller Kohlenstoffdioxid vermeiden

Die Integration von hochinnovativen Technologien ist Kern von ReduCO 2

ReduCO 2 sammelt und analysiert Informationen von verschiedenen Interessenvertretern als Grundlage für flexible, situationsbezogene Energiemodelle. So können nachhaltige Energiestrukturen effizient geplant und analysiert werden. Um die Modelle und Simulationen so transparent und realitätsnah wie möglich zu gestalten, werden unterschiedliche Interessenvertreter wie Kommunen, Stadtwerke und Unternehmen partizipativ eingebunden.