REINER! 2023 – der Fraunhofer Reinheitstechnik-Preis

2. Preis: Reinraumbekleidungssystem aus recyceltem Material trifft den Nerv der Zeit

Mit CleanGreenCycle™ (CGC), dem Reinraumbekleidungssystem aus recyceltem Material, reagiert die Firma Dastex auf die längst überfällige Forderung nach Abfallvermeidung in der Reinheitstechnik und erhielt damit den zweiten Platz. Mit ihrer neuen Eigenmarke setzt Dastex auf Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit und bietet als eines der ersten Unternehmen weltweit ein komplettes reinraumtaugliches Mehrweg-Bekleidungssystem aus recyceltem PET, bei gewohnt hoher Produktqualität an. Die neu entwickelte Produktpalette umfasst bis dato das Reinraumgewebe für Oberbekleidung und zwei Textilien für die Zwischenbekleidung. Untersuchungen an unabhängigen, international anerkannten Textilforschungsinstituten belegen, dass das Gewebe die Reinraumanforderungen kritischer Prozesse uneingeschränkt erfüllt. Zudem ist es nach OEKO-TEX® STANDARD 100 ausgezeichnet. Alle Materialien sind nach Global Recycled Standard zertifiziert. Aktuell findet eine Studie in der hauseigenen Body-Box statt, in welcher die CGC-Bekleidung mit der aktuellen Standard-Bekleidung untersucht wird. Verglichen werden zwei Bekleidungssysteme, typisch für die ISO Luftreinheitsklassen 5 bzw. 7– 8 und die GMP-Bereiche C und D, jeweils aus Standard-Reinraumgeweben und reinraumtauglichen CGC-Geweben. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass sich die Bekleidung aus recyceltem Material unwesentlich von der Bekleidung aus nicht recyceltem Material unterscheidet.

3. Preis: Durch Reinraumkran mit Halbautomatik und Pendeldämpfung punktgenau transportieren

Die Firma Altmann Fördertechnik hat sich Herausforderungen im Reinraumbereich wie Arbeitsabläufen und eingesetzten Maschinen gestellt. Für ihre Entwicklung eines neuen Reinraumkrans mit Halbautomatik und Pendeldämpfung haben die Ingenieure die bereits

weit entwickelte Technologie der Pendeldämpfung mit einer hochkomplexen Halbautomatik-Kransteuerung kombiniert. Ihre Innovation durch Rekombination hat die Fachjury mit dem dritten Platz des Fraunhofer Reinheitstechnik-Preises ausgezeichnet. Entstanden ist eine Innovation für den punktgenauen Lastentransport innerhalb eines Reinraums. »Selbst bei einer Geschwindigkeit von 60 Metern pro Minute kann die Last millimetergenau positioniert werden«, sagt Geschäftsführer Achim Altmann stolz. Der Halbautomatikkran steht dabei in ständigem

Dialog mit dem Kranführer und benötigt für jeden Prozessschritt eine Freigabe. Der Bediener behält zu jeder Zeit die Kontrolle, erhält aber wichtige Unterstützung durch die Pendeldämpfung. Sie sorgt dafür, dass sich die Last nicht aufschaukelt und hin- und herpendelt. Der Kranführer kann somit die Last schneller an die Zielposition lotsen, ohne dauernd abbremsen oder beschleunigen zu müssen.