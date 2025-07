S-TEC-Zentrum für Industrialisiertes Bauen und Sanieren (ZIBS) gestartet

Die Bauwirtschaft steht unter Druck: In Deutschland fehlt es an bezahlbarem Wohnraum. Es muss nicht nur mehr, sondern auch schneller und nachhaltiger gebaut werden. Mit dem »Wohnungsbau-Turbo« sollen Städte und Gemeinden künftig schneller in die Umsetzung kommen, aber auch in anderen Bereichen des Bauens sind neue Lösungsansätze für eine rasche Umsetzung gefragt. Hier setzt das neue S-TEC-Zentrum für Industrialisiertes Bauen und Sanieren (ZIBS) an – es stärkt Innovationen in der Bauindustrie in Baden-Württemberg und beschleunigt den Weg zu mehr Produktivität und Nachhaltigkeit.

»In kaum einem anderen Wirtschaftssektor ist der Bedarf an einem Wandel und gleichzeitig das Potenzial so groß wie in der Baubranche. Sie kann und muss sich dafür grundlegend transformieren – in den Prozessen, den Technologien, den Werkstoffen, dem Ressourcenverbrauch wie auch der Wiederverwendung von Baustoffen«, weiß Prof. Dr. Philip Leistner, Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik IBP und Projektleiter des neuen S-TEC-Zentrums.