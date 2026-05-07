Projekt »RoB@t2Cell« ermöglicht sichere Wiederverwendung und effizientes Recycling von Altbatterien
Das Team des Forschungsprojekts RoB@t2Cell, das diesen Frühling in die aktive Zusammenarbeit gestartet ist, entwickelt automatisierte Lösungen zur sicheren Demontage und gezielten Entladung für das Recycling und die Wiederverwendung von Batteriezellen. Eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft für die deutsche und europäische Batterieindustrie ist das Projektziel. Das Fraunhofer IPA trägt mit seinem Wissen rund um die automatisierte Demontage mit Charakterisierung und Entladung, dem Recycling, der Zerspanungs- und Trenntechnik sowie der Lebenszyklusanalyse von Batteriesystemen zum Projekt bei.