Smartes Sprühgerät erleichtert Seuchenbekämpfung

Ein Sprühgerät wird smart

»Abends werden alle Datenblätter eingesammelt, zur Einsatzzentrale gebracht und am Computer abgetippt. Dabei kommt es immer wieder zu Übertragungsfehlern«, sagt Raphael Hägle vom Forschungsteam Intelligente Fertigungsprozesse und Interaktionssysteme am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA. Der Wissenschaftler war im Februar 2022 selbst in Uganda und hat die dortige IRS-Kampagne begleitet.

Zurück in Stuttgart machte sich der Wissenschaftler in Zusammenarbeit mit der Firma Mesto Spritzenfabrik Ernst Stockburger daran, die Datenerfassung zu digitalisieren und den Sprühprozess für die Einsatzkräfte zu verbessern. Das Unternehmen aus Freiberg am Neckar entwickelt Sprühgeräte, die in vielen Ländern der Erde unter anderem im Kampf gegen Malaria zum Einsatz kommen. Entstanden ist dabei ein smartes Sprühgerät mit intuitiver Web-App samt Eingabemaske. Darüber geben die Seuchenbekämpfer diejenigen Angaben ein, die sie bisher handschriftlich auf dem Datenblatt notiert haben. Über einen Sensor am Sprühgerät erfasst die Web-App außerdem, wie viel Insektizid verbraucht wurde. So kann für alle künftigen Einsätze die richtige Menge bereitgestellt werden. Die Daten werden zunächst lokal gespeichert und abends gesammelt in eine Cloud übertragen. Auch ein GPS-Empfänger samt Routenplanung ist implementiert, aber noch nicht in Betrieb.