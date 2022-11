Zentrum für Klimaneutrale Produktion und Ganzheitliche Bilanzierung erhält Startsignal

Das ZKP gehört zum Stuttgarter Technologie- und Innovationscampus. Maßgeblich beteiligt sind die Stuttgarter Fraunhofer-Institute für Bauphysik IBP sowie für Produktionstechnik und Automatisierung IPA sowie die Universität Stuttgart, die auf diesem Gebiet jeweils über jahrelange Erfahrung verfügen. Prof. Alexander Sauer, Institutsleiter des Fraunhofer IPA, betont: »Klimaneutral zu produzieren ist das Gebot der Stunde. Und zwar rasch! Um unsere bisherigen jahrelangen Aktivitäten zu bündeln und in die Breite zu bringen, ist das neue Zentrum genau das richtige Instrument. Die S-TEC-Zentren haben sich stets als Turbo für drängende Innovationsthemen unserer Zeit herausgestellt.«

»In der Umstellung hin zum klimaneutralen Unternehmen stecken viele Potenziale«, führt Prof. Philip Leistner aus. Er leitet das Fraunhofer IBP und ist Direktor des Instituts für Akustik und Bauphysik an der Universität Stuttgart. »Unser starkes technologiefokussiertes Campus-Netzwerk aus interdisziplinär agierenden Forschungsakteuren steht für individuelle wissenschaftsbasierte Lösungen. Ein großes Plus: Wir können auf eine einzigartige Expertise auf dem Gebiet der ganzheitlichen Bilanzierung in Industrie und Forschung zurückgreifen«, erläutert der Experte.