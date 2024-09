Stuttgarter Fraunhofer-Institute öffnen ihre Türen anlässlich des Wissenschaftsfestivals 2024

Mit dem Thema Künstliche Intelligenz beschäftigt sich das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO, indem es beispielsweise das Exponat »KI-Studios: Künstliche Intelligenz im Job: Erleben. Begreifen. Mitgestalten.« zeigt. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor Ort erklären praxisnah, wie Künstliche Intelligenz im Arbeitsalltag eingesetzt werden kann. In den KI-Studios in Stuttgart finden sich interaktive Demonstratoren, die der interessierten Öffentlichkeit KI-Anwendungen aus verschiedenen Branchen anschaulich näherbringen. Besucherinnen und Besucher erfahren etwa, wie KI schon heute unsere Arbeitswelt beeinflusst und was mit ihr zukünftig möglich ist.

Das Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau IRB informiert unter anderem über Bürgercafés in der Stadt Stuttgart, die im Rahmen eines partizipativen Projekts umgesetzt wurden. Das Projekt hatte zum Ziel, Bürgerinnen und Bürgern die Teilnahme an Klimaentscheidungen zu ermöglichen. Im Jahr 2023 erarbeiteten 61 zufällig ausgewählte Personen Empfehlungen für den Gemeinderat zum Klimaschutz. In den anschließenden Bürgercafés kamen Mitglieder des Bürgerrats Klima, Initiatorinnen und Initiatoren von Klimaprojekten sowie Bürgerinnen und Bürger aus verschiedenen Stadtteilen zusammen. Gemeinsam entwickelten sie konkrete Maßnahmen für den Klimaschutz in ihren Bezirken.

»InBiRa« lautet der Titel eines Exponats des Fraunhofer-Instituts für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB. Die Abkürzung steht für »Insektenbioraffinerie«, in der Bioabfälle und organische Restströme im Sinne der Bioökonomie in neue hochwertige Produkte umgewandelt werden. Auch Abwasser wird am IGB nicht nur gereinigt, sondern dank Rückgewinnungsverfahren als Wertstoffquelle erschlossen. Zudem ist das Institut auch im Gesundheitsbereich tätig – etwa mit der Entwicklung Virus-basierter Therapien. Im Rahmen von Führungen stellen die Fachleute des IGB ihre spannenden Forschungsthemen und deren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten vor.