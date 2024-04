Technologiemonitor weist Weg zur klimaneutralen Produktion

Klimaneutralität bis 2040 – dieses Ziel hat sich die Landesregierung Baden-Württemberg gesteckt. Um es zu erreichen, benötigt es einen Wandel in allen Bereichen der Gesellschaft, von der individuellen Mobilität über den Energiesektor bis hin zu unserer Wohn- und Baukultur. Doch auch die Dekarbonisierungsstrategie der Industrie spielt auf diesem Weg eine große Rolle. Aktuell fehlt es in den Produktionsunternehmen jedoch noch oft an Wissen, mithilfe welcher Maßnahmen und Investitionen sie ihre Prozesse klimaneutral gestalten können. Für einen Wissenstransfer hat das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg in einer neuen Studie gemeinsam mit Partnern (Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA, Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement IAT sowie Institut für Energieeffizienz in der Produktion EEP der Universität Stuttgart) Technologien analysiert und Handlungsempfehlungen für Politik und Wirtschaft abgeleitet. Die »Roadmap Klimaneutrale Produktion – Handreichungen für die Transformation zur klimaneutralen Produktion in Baden-Württemberg« wurden nun am 21. März in Stuttgart vorgestellt.