Die Experten vom Fraunhofer IPA wollen die Bewertungsergebnisse künftig sammeln und in eine Datenbank für unterschiedliche Materialen sowie 3D-Drucker überführen. Wer seine Bewertungsergebnisse mit dem Fraunhofer IPA teilen möchte oder laufende Informationen zum Thema Qualitätssicherung im 3D-Druck wünscht, kann gerne der LinkedIn-Gruppe

beitreten.

Das Referenzbauteil mit dem zugehörigen Bewertungsschema ist ab sofort kostenfrei verfügbar.

Produktion.Besser.Machen

In Bayreuth sind die 3D-Druck-Experten unter dem Label »Produktion.Besser. Machen« organisiert. Es bündelt die Kompetenzen des Lehrstuhls Umweltgerechte Produktionstechnik an der Universität Bayreuth und der Projektgruppe Prozessinnovation des Fraunhofer IPA. Ziel ist es, insbesondere kleine oder mittlere Unternehmen in der Region dabei zu unterstützen, zukunftsfähiger, resilienter und nachhaltiger zu werden.

https://produktion-besser-machen.de/

https://www.linkedin.com/company/produktion-besser-machen/

https://www.regenerative-produktion.fraunhofer.de/