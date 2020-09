Wenn der Chef nichts mehr zu sagen hat

Besonders Mittelständler sollten agil sein

Audi hat deshalb eine agil organisierte Abteilung aufgebaut, deren Aufgabe es ist, neue, digitale Produkte zu entwickeln und zu vermarkten. »Es ist nicht unbedingt ratsam, jedem Unternehmensbereich agile Strukturen zu verpassen«, sagt Heidelbach, »je nach Zielsetzung eignet sich der eine oder andere Unternehmensbereich besser.« Überall, wo es auf möglichst effiziente und stabile Prozesse ankommt, bietet sich die hierarchische Organisation an: im Einkauf, in der Buchhaltung oder in der Produktion. Wo allerdings Kreativität und neue Ideen gefragt sind, ist die agile Organisation vorteilhaft: in der Forschung und Entwicklung zum Beispiel oder im Marketing.

»Gerade kleine und mittelständische Unternehmen, die kein so differenziertes Produktportfolio aufweisen wie ein Konzern, sollten in einzelnen Abteilungen über die Einführung einer agilen Organisation nachdenken«, rät Malte Volkwein, der ebenfalls an der Studie mitgeschrieben hat. »Denn sie sind schneller davon betroffen, wenn sich die Kundenstruktur verändert und sich die Produkte nicht mehr so gut verkaufen.«