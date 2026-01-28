So senken Unternehmen Investitionskosten und sichern sich die Strompreiskompensation

Für produzierende Unternehmen ist das Energiesystem keine Nebensache mehr, sondern ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Der Preis für Emissionsberechtigungen der Europäischen Union lag 2025 bei rund 69 Euro pro Tonne. Für energieintensive Betriebe summieren sich die indirekten CO 2 -Kosten damit schnell zu Millionenbeträgen. Die Strompreiskompensation fängt bis zu 75 Prozent dieser Kosten auf und der diskutierte Industriestrompreis verspricht einen Deckel von fünf Cent pro Kilowattstunde für die Hälfte des Strombedarfs.

Doch die Hürden sind gestiegen. Wer die Gelder abrufen will, muss eine ökologische Gegenleistung erbringen. Konkret bedeutet das oft: Für jeden Euro Förderung müssen 50 bis 80 Cent nachweislich in Effizienzmaßnahmen fließen. »Viele Geschäftsführer stehen jetzt vor der Frage: Wie investiere ich diese Summe so, dass sie nicht als verlorener Aufwand in der Bilanz steht, sondern Rendite abwirft?«, sagt Professor Alexander Sauer, kommissarischer Leiter des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung IPA. »Unsere Energiesystemplanung liefert genau diese Antwort. Wir transformieren die regulatorische Pflicht in einen profitablen Business Case.«