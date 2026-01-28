So senken Unternehmen Investitionskosten und sichern sich die Strompreiskompensation

Zukunftssicher trotz politischer Volatilität
Die politische Debatte um Förderhöhen, Deckel und Fristen ist volatil. Was heute als Industriestrompreis diskutiert wird, kann morgen im Detail anders aussehen. Genau hier liegt die Stärke des Ansatzes des Fraunhofer IPA: Die simulationsbasierte Planung identifiziert sogenannte »No-Regret-Maßnahmen«, also Investitionen, die sich rechnen, egal wie die Regulierung im Detail ausgestaltet wird.
»Wir simulieren das Energiesystem der Fabrik unter verschiedenen Zukunftsszenarien: Was passiert, wenn der Industriestrompreis doch nicht kommt? Was, wenn die Netzentgelte weiter steigen?«, erklärt Timm Kuhlmann, Forschungsbereichsleiter Energiesysteme und -speicher am Fraunhofer IPA. »Das Ergebnis sind robuste Lösungen. Wir zeigen Unternehmen, welche Maßnahmen – etwa die Nutzung von Abwärme oder die Dimensionierung eines Speichers – eine so hohe Eigenrendite haben, dass die staatliche Förderung nur noch das Sahnehäubchen ist, aber nicht mehr die Bedingung für den Erfolg.« Damit macht das Fraunhofer IPA Unternehmen unabhängig von der Unsicherheit in Berlin oder Brüssel. Das Transformationskonzept wird vom bürokratischen Nachweis zum strategischen Investitionsleitfaden.