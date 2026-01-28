Wettbewerbsvorteil Energiesystemplanung

So senken Unternehmen Investitionskosten und sichern sich die Strompreiskompensation

Pressemitteilung Januar 2026 /

Die Neuregelung der Strompreiskompensation und der geplante Industriestrompreis bedeuten massive Entlastungen für Unternehmen. Doch sie müssen nachweisen, dass der Großteil der Beihilfe in die Dekarbonisierung fließt. Das Fraunhofer IPA unterstützt mit einer Energiesystemplanung, die das geforderte Transformationskonzept liefert und die Kosten optimiert.