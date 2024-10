Whitepaper analysiert Status quo und Potenziale erklärbarer KI

Vorteile von XAI auf mehreren Ebenen der KI-Entwicklung

XAI könnte erheblichen Mehrwert für die Entwicklung sicherer KI-Systeme bieten. Bereits im frühen Entwicklungsstadium können XAI-Methoden genutzt werden, um Fehler und Verzerrungen (Biases) in der Modellentwicklung zu identifizieren und das Verständnis der zugrunde liegenden Datenbasis zu verbessern. In späteren Entwicklungsphasen kann mittels XAI überprüft werden, ob das trainierte KI-Modell und die zugehörige Datenbasis rechtlichen Vorgaben und relevanten Normen entsprechen. In diesem Schritt könnte XAI ebenfalls genutzt werden, um offensichtliche Zusammenhänge im KI-Modell erkennbar zu machen, die dann wiederum als Grundlage der Zertifizierung des Modells dienen können. Im Schadensfall kann XAI helfen, die rechtliche Verantwortung zu klären. In der Studie wurden die Potenziale von XAI für die gerade genannten Anwendungsfälle näher erforscht.