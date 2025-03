Wie energieintensive Branchen die Netto-Null erreichen können

Markus Kröll, Geschäftsbereichsleiter Kreislaufwirtschaft und CO 2 -neutrale Produktion am Fraunhofer IPA, ergänzt: »Unsere Analyse identifiziert die Prozesse mit den höchsten Emissionen innerhalb jedes Industriesektors und zeigt dann Technologien auf, die diese Emissionen senken können. Der Schwerpunkt liegt dabei auf drei zentralen Lösungen: Elektrifizierung von Prozesswärme, Kohlenstoffabscheidung und Wasserstoff. Es gibt kein Patentrezept für die Dekarbonisierung, aber leicht verfügbare Lösungen. Unser Whitepaper soll es Führungskräften in der Wirtschaft erleichtern, den besten Weg in die Zukunft zu finden.«

Dekarbonisierung der Schwerindustrie: Es gibt praktikable Lösungen

Für die im Whitepaper erwähnten Industriesektoren gibt es darüber hinaus noch weitere praktikable Maßnahmen, die führende Unternehmen durch gezielte Innovationen zur Emissionsreduzierung ergreifen und damit gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten senken können. So verstärkt die Öl- und Gasindustrie ihre Bemühungen, Leckagen zu reduzieren und Prozesse zu elektrifizieren – wichtige Maßnahmen, die die Dekarbonisierung vorantreiben. Die Branche erforscht außerdem alternative Brennstoffe wie Wasserstoff. Ganz ähnlich die Eisen- und Stahlindustrie: Sie setzt Technologien wie direktreduziertes Eisen und Elektrolichtbogenöfen ein, die emissionsärmere Alternativen zu herkömmlichen Produktionsmethoden darstellen. In der Chemie-Industrie bieten Niedertemperaturanwendungen wie Wärmepumpen die Möglichkeit, die Effizienz zu steigern und Emissionen zu reduzieren. Die Elektrifizierung ist auch eine Option auf dem Weg zur Dekarbonisierung in der Bergbau- und Zementindustrie, wo eine Vielzahl von Geräten elektrifiziert werden kann, darunter alle alten und neuen Bergbau-Lastwagen, Förderfahrzeuge, Förderbänder, Zerkleinerungsanlagen, Mühlen und Pumpen.

Das Whitepaper von ABB Motion und dem Fraunhofer IPA zeigt, dass der Weg zur Dekarbonisierung der Industrie zwar komplex ist, es aber bereits heute praktikable Lösungen gibt. Durch die Elektrifizierung, den Einsatz von energieeffizienten Technologien und alternativen Brennstoffen kann die Industrie ihre Emissionen senken und gleichzeitig ihre Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit steigern. Die Erkenntnisse aus dem Whitepaper bieten einen klaren Fahrplan für Unternehmen, mit dem sie den nachhaltigen Wandel vorantreiben und eine klimaneutrale Zukunft fördern können.

Das Whitepaper »Your route from A to Zero. A guide to cutting emissions in five hard-to-abate sectors« steht kostenlos zum Download zur Verfügung.