Wie Unternehmen Daten für die Produktentstehung nutzen

Werden die Funktionen meines Produkts überhaupt genutzt? Welche können weggelassen werden? Bislang ist es für viele Unternehmen eine Herausforderung, Ansprüche dieser Art zu identifizieren und ihre Produkte daran anzupassen. »Der Kundenbedarf wird bisher nicht ausreichend an die Hersteller zurückgespiegelt«, erklärt Henry Himmelstoß vom Kompetenzzentrum DigITools am Fraunhofer IPA und Leiter der Studie. Hier knüpft die datengestützte Produktentstehung an: Werden Daten von Produkten erfasst, die bereits im Einsatz sind, können neue Produkte zielgerichteter am Bedarf der Kunden ausgerichtet werden. Außerdem können Entwicklungszeiten verkürzt und auch die Erfolgsaussichten der Produkte erhöht werden.

Inwiefern das bereits umgesetzt wird, hat das Team um Himmelstoß in der Studie »Datengestützte Produktentstehung« untersucht und dafür die Herangehensweise von Unternehmen in den Bereichen Datenmanagement, -analyse und -nutzung ausgewertet. Die Studie basiert auf einer Online-Umfrage unter 58 Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ergänzt wurde die Umfrage durch fünf Experteninterviews mit Unternehmensvertreterinnen und -vertretern.