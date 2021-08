Wissenstransfer für Praktiker auch virtuell ein Hit

»Anwendungsdaten ab Werk in die Cloud flüstern«

Bereits bei der ersten Lernreise dabei und diesmal wieder mit an Bord war die Firma Hagleitner Hygiene aus Zell am See in Österreich. Unternehmensinhaber und Geschäftsführer Hans Georg Hagleitner, für den die Digitalisierung der Produktpalette an oberster Stelle steht, zog wie folgt Bilanz: »Wir haben das Internet of Toilet serienreif gemacht: Desinfektions-, Kosmetik- und Hygienepapierspender flüstern 2021 Anwendungsdaten ab Werk in die Cloud. Direkt über das Smartphone geht es am einfachsten«. Aus Wunsch und Vision wurde Wirklichkeit. Man muss es nur wollen – und vor allem dranbleiben.

In diese Kerbe schlägt auch Georg Wasserloos, Geschäftsführer Macils Management Centrum, der den Wissenstransfer für Praktiker in Form der Lernreise im Jahr 2016 ins Leben gerufen hat. »Wir wollen mit den tollen Beispielen inspirieren und Lust auf die Produktion von morgen machen. Wenn dann der Appetit überspringt, beginnt bei den teilnehmenden Unternehmen ein Veränderungsprozess von innen heraus und die Mitarbeiter nehmen die Veränderungsarbeit selbst in die Hand.«