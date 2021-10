Zusammenbau von Batteriezellen – digital und sicher

Wissen aus in der Cloud zusammenlaufenden Produktionsdaten – neues Wissen entsteht

Um den Ausschuss zu minimieren und die Qualität zu erhöhen, haben Forscherinnen und Forscher um Florian Maier und Ozan Yesilyurt vom Fraunhofer IPA den gesamten Produktionsprozess digitalisiert und vernetzt. Die Produktion wird gewissermaßen gläsern. Dafür sammeln zahlreiche Sensoren an allen Geräten Daten, die in Echtzeit in der Cloud zusammenlaufen. Am Fraunhofer IPA entwickelte Traceability-Technologien ermöglichen es, dass die gesammelten Daten den produzierten Batteriezellen zugeordnet werden können. Der Clou: Jede einzelne Batteriezelle, die hergestellt wird, steht als Digitaler Zwilling für Datenanalysen und das Trainieren einer Künstlichen Intelligenz bereit. So lässt sich zurückverfolgen, unter welchen Bedingungen sie gefertigt wurde und wie sie in Relation zur erreichten Produktqualität steht. Forscherinnen wie Soumya Singh orchestrieren diese Daten und nutzen sie zur Entwicklung von Services mit Überwachungs-, Analyse- und Vorhersagefähigkeiten. Damit wird es möglich, den Produktionsablauf immer weiter zu optimieren und Fehlerquellen schneller als bisher zu beseitigen.

Darüber hinaus helfen die in der Produktion erhobenen Daten auch dabei bessere Vorhersagemodelle für das Alterungsverhalten der Batteriezellen bei der Nutzung zu erarbeiten, weitere Einsatzmöglichkeiten für gebrauchte Batteriezellen zu bewerten und die Effizienz von Recyclingverfahren zu verbessern. Weitere Ansätze, die Batterieproduktion zu digitalisieren und datengetrieben zu optimieren, fassen die beteiligten Wissenschaftler derzeit im Buch »Handbook on Smart Battery Cell Manufacturing« zusammen. Es soll noch dieses Jahr erscheinen.