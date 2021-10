Schlüsseltechnologien für die mobile Reinigung und Desinfektion

Inhalt

Auf der Veranstaltung werden die Ergebnisse des Projekts »MobDi – Mobile Desinfektion« vorgestellt, das von der Fraunhofer-Gesellschaft im Zeitraum von Oktober 2020 bis November 2021 im Rahmen des Aktionsprogramms »Fraunhofer vs. Corona« gefördert wird.

In diesem Projekt arbeiten zwölf Fraunhofer-Einrichtungen zusammen, um neue technische Lösungen für eine zielgerichtete und effiziente, gleichzeitig aber auch schonende mobile Desinfektion potenziell kontaminierter Oberflächen zu entwickeln. Die im Projekt neu aufgebauten Roboter sollten im öffentlichen Raum sicher autonom agieren und somit einen klaren Mehrwert gegenüber verfügbaren Produkten bieten.



Die Präsentationen, teilweise ergänzt durch Live-Vorführungen der entwickelten Roboter und Desinfektionswerkzeuge aus den Labors, umfassen folgende Themenschwerpunkte:



Aufbau und Einsatz innovativer Reinigungs- und Desinfektionsroboter für Gebäude und den öffentlichen Personenverkehr (ÖPV)

Neue Methoden und Werkzeuge für die Desinfektion von Oberflächen

Software-Schlüsseltechnologien für die autonome Ausführung der Reinigungs- und Desinfektionsaufgaben

Analyse des Reinigungs- und Desinfektionserfolgs, möglicher Materialschädigungen und Ableitung von Handlungsempfehlungen

Nutzerzentrierte Entwicklung und Wirtschaftlichkeit von Reinigungs- und Desinfektionsrobotern

Nutzen für die Teilnehmenden

Die Teilnehmenden erhalten einen umfassenden Überblick über die Fähigkeiten und Einsatzmöglichkeiten innovativer Reinigungs- und Desinfektionsroboter. Erfahrene Expertinnen und Experten stellen verschiedene Schlüsseltechnologien für die mobile Desinfektion vor. Interessierte Roboter- oder Gerätehersteller können diese Technologien in ihre vorhandenen Produkte integrieren oder zu neuen, innovativen Produkten weiterentwickeln.

Im Anschluss an die Veranstaltung haben die Teilnehmenden Gelegenheit, in separaten virtuellen Besprechungsräumen noch einmal persönlich und gezielt mit den einzelnen Referentinnen und Referenten zu sprechen.



Zielgruppe

Die Veranstaltung richtet sich an Produktmanagerinnen und -manager sowie Entwicklerinnen und Entwickler von Servicerobotern (insbesondere Reinigungs- und Desinfektionsroboter), an Hersteller von handgeführten Geräten zur Oberflächendesinfektion und Reinigungsmaschinen, an Reinigungsdienstleister, an Prüfanstalten und -labors sowie an Gebäudebetreiber, Betreiber von ÖPV und Einrichtungen, die ein Interesse an der Nutzung von innovativen Reinigungs- und Desinfektionsrobotern und -werkzeugen haben.