Studienergebnisse: Technologieeinsatz in KMU am Beispiel von Schweißprozessen mit kollaborativen Robotern

Schweißaufgaben in KMUs sind charakterisiert durch kleine Stückzahlen und große Variantenvielfalt. Heute werden 96% aller neu installierten Arbeitsplätze manuell eingerichtet, während Automatisierungslösungen mittels kollaborativer Roboter für kleine Losgrößen verfügbar werden. In dieser Studie wird der Technologieeinsatz in KMU am Beispiel von Schweißautomatisierung auf vier Ebenen untersucht.