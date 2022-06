Automatisierung mit RPA im Manufacturing Umfeld

Robotic Process Automation (RPA) bietet große Potenziale zur Steigerung der Effizienz und der Qualität von computergestützten Prozessen. Softwareroboter (Bots) übernehmen dabei häufig durchgeführte Routineaufgaben von Menschen und entlasten diese im Arbeitsalltag.

Weit verbreitet sind RPA-Anwendungen bereits in den administrativen Bereichen von Unternehmen. So führen RPA-Bots beispielsweise viele Rechnungs-, Buchhaltungs- oder Angebotsprozesse voll automatisiert durch. In Produktionsbereichen dagegen wird das volle Potenzial von RPA dagegen bisher kaum genutzt. Dabei existieren auch hier zahlreiche Möglichkeiten der computergestützten Automatisierung. Manuelle Aufwände der Mitarbeitenden können so auch im Produktionsumfeld deutlich reduziert werden.



Mit dem Fraunhofer IPA und UiPath haben sich zwei weltweit führende Organisationen in der Domäne der Produktionstechnologie bzw. von RPA zu einer strategischen Kooperation zusammengeschlossen, um gemeinsam Hightech-Use Cases von RPA in der Produktion zu entwickeln. In dem Webinar präsentieren wir Ihnen die ersten beiden Use Cases und geben Ihnen einen Einblick, in welchen Anwendungsfeldern RPA in der Produktion einen Mehrwert bietet.



InhalteKeynote zu RPA-Anwendungen im Produktionsumfeld

Keynote zu RPA-Anwendungen im Produktionsumfeld

Präsentation von zwei Innovations-RPA-Use Cases aus den Bereichen Laborautomatisierung und Reinraumtechnologie

Einblick in die Automatisierungsplattform von UiPath

Zielgruppe

Führungskräfte und EntscheiderInnen aus den Produktionsbereichen von Industrieunternehmen

Nutzen für Teilnehmende

Sie erhalten Einblicke aus erster Hand in den aktuellen Entwicklungsstand zweier RPA-Use Cases am Fraunhofer IPA, mit denen wir uns gemeinsam mit UiPath an die Spitze der Innovationslandschaft bei der Anwendung von RPA im Produktionsumfeld setzen. Die verantwortlichen Projektleiter aus den Abteilungen für Laborautomatisierung und Reinst- und Mikroproduktion berichten von der übergeordneten Vision der RPA-Nutzung sowie den bisherigen Entwicklungserfahrungen in ihren Bereichen.

Sie erfahren von UiPath-Experten, in welchen Produktionsbereichen andere Unternehmen RPA einsetzen und welche Potenziale damit gehoben werden. Außerdem erhalten Sie einen Einblick in der Automatisierungsplattform von UiPath und lernen die verschiedenen Funktionalitäten von RPA kennen.



Sie haben die exklusive Möglichkeit, Ideen zum Einsatz von RPA in Ihrem eigenen Unternehmen direkt mit den ExpertInnen von Fraunhofer IPA und UiPath zu diskutieren und ein erstes Feedback zu den Umsetzungsmöglichkeiten zu bekommen.