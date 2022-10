3D-Druck hat in den letzten Jahren sowohl technisch als auch wirtschaftlich enorm an Bedeutung gewonnen und ist mit seinen vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten und Vorzügen aus der Fertigungsindustrie nicht mehr wegzudenken. Trotzdem fällt vielen kleinen und mittelständischen Maschinen- und Anlagenbauern sowie Produktionsgesellschaften aufgrund mangelnden Know-hows der Einstieg in die Welt der additiven Fertigung schwer.

Ziel des Workshops ist es daher, mit Ihnen gemeinsam im Austausch die Frage zu beantworten, ob und ggf. wo welches additive Fertigungsverfahren bei Ihrer Produktion sinnvoll ist. Hierfür geben wir Ihnen zunächst einen Überblick über die verschiedenen additiven Verfahren, Materialien und Möglichkeiten. Wir sprechen über Vorlauf- und Druckzeiten sowie das notwendige Know-how zum Drucken in 3D, um anschließend an drei Thementischen anhand konkreter Beispiele zu veranschaulichen, wie aus Ideen und Anforderungen gedruckte Bauteile werden.



Sie als Teilnehmer haben außerdem die Möglichkeit, vorab Bauteile einzureichen oder mitzubringen, über deren mögliche additive Fertigung wir in Kleingruppen mit Experten diskutieren wollen.



Wir gehen auf Herausforderungen und mögliche Hemmnisse genauso ein, wie auf Herangehensweisen und Lösungswege. Außerdem erläutern wir, inwieweit Druckteile ggf. nachbearbeitet werden müssen. Darüber hinaus bietet Ihnen der Workshop die Möglichkeit, bei einem Rundgang durch die Karlsruher Forschungsfabrik unterschiedliche 3D-Drucker in Aktion zu erleben, sich in der begleitenden Fachausstellung über Auftragsdruck oder Anschaffung eines eigenen Druckers zu informieren, sowie beim abschließenden Gettogether Ihre bis dato noch offenen Fragen mit den Experten, Ausstellern und den anderen Teilnehmern zu diskutieren und neue Kontakte zu knüpfen.



Wir freuen uns auf Ihre rege Teilnahme und den offenen Austausch.



Zielgruppe

Kleine und mittelständische Maschinen- und Anlagenbauern sowie Produktionsgesellschaften, die konkrete Anwendungspotenziale für 3D-Druck in ihrer Fertigung kennenlernen möchten

Nutzen für die Teilnehmenden

Sie erfahren ob und ggf. wo welches additive Fertigungsverfahren bei Ihrer Produktion sinnvoll ist. Darüber hinaus bietet Ihnen der Workshop die Möglichkeit, bei einem Rundgang durch die Karlsruher Forschungsfabrik unterschiedliche 3D-Drucker in Aktion zu erleben, sich in der begleitenden Fachausstellung über Auftragsdruck oder Anschaffung eines eigenen Druckers zu informieren, sowie Ihre individuellen Fragen mit den Experten zu diskutieren.

Tipp: Gerne können Sie ein eigenes Bauteil vorab einreichen oder mitbringen. Gemeinsam mit unseren Experten werden wir dann im Workshop über die Möglichkeiten diskutieren, das Bauteil additiv zu fertigen. Wenden Sie sich bei Interesse an Natalie Reiser.